Die Stuttgarter Kickers bestreiten am Samstag ihr erstes Testspiel bei Oberligist TSV Essingen. Einige Spieler fehlen verletzt oder krank, unterdessen steht der neue Club von Stürmer Niklas Antlitz nach Informationen unserer Redaktion fest.

Jürgen Frey 16.01.2025 - 14:01 Uhr

Am Mittwoch war der Ball tabu. Aufgrund der Glätte war nur eine kurze Laufeinheit auf dem Kunstrasen möglich, danach arbeiteten die Spieler der Stuttgarter Kickers im Kraftraum. Ansonsten konnte Trainer Marco Wildersinn mit den Trainingsbedingungen in dieser Woche in Degerloch ganz gut leben, und auch das erste Vorbereitungsspiel des Fußball-Regionalligisten im Jahr 2025 an diesem Samstag (13 Uhr) beim Oberligisten TSV Essingen ist nicht gefährdet.