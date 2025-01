An diesem Montag starten die Stuttgarter Kickers mit der Vorbereitung auf die restlichen 14 Regionalligaspiele. Klar ist inzwischen auch, dass Kevin Dicklhuber im Duell bei den Blauen am 8. März für den 1. Göppinger SV am Ball sein darf.

Es gab durchaus schon Beispiele, dass Vereine einen Spieler abgeben und dieser dann, mittels einer Vertragsklausel, nicht im direkten Duell für seinen neuen Club am Ball sein darf. Bei Kevin Dicklhuber ist dies nicht der Fall: Der ehemalige Kapitän darf am 8. März im Gazi-Stadion mit dem 1. Göppinger SV im Regionalligaspiel bei den Stuttgarter Kickers auflaufen.

Natürlich werde der Offensivmann in dieser pikanten Partie zwei Tage nach seinem 36. Geburtstag „heißlaufen“, vermutet auch Kickers-Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht, aber er stellt auf Nachfrage auch klar: „Ich halte solche Klauseln nicht für sportlich fair. Wir waren bereit, den Spieler abzugeben, dann müssen wir auch in der Lage sein, ihn zu verteidigen.“ Nach wie vor ist der 57-Jährige sicher, dass bei dem Transfer für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden wurde: „Das hat sich der Spieler verdient, ich freue mich, wenn er mit dem GSV in der Liga bleibt.“ Das Team von Trainer Gianni Coveli hat mit der Vertragsverlängerung mit Kapitän und Abwehrchef Filip Milisic auch schon eine wichtige Weiche für die neue Saison gestellt.

Vorfreude bei Siebrecht

Ansonsten fiebert auch Siebrecht dem Trainingsauftakt 2025 an diesem Montag (14.30 Uhr/ADM-Sportpark) entgegen. „Wir wollen positiv starten. Ich bin voller Vorfreude, alle zu treffen und das Team kennenzulernen. Viele kenne ich ja auch noch aus meiner ersten Zeit bei den Kickers“, sagt Siebrecht.

Zu weiteren möglichen personellen Veränderungen bis zur Schließung des Transferfensters am 3. Februar will sich der Rückkehrer nicht äußern. Mehr als ein „kein Kommentar“ ist ihm nicht zu entlocken. Doch klar ist, dass hinter den Kulissen Gespräche mit Beratern laufen – was mögliche Veränderungen in beide Richtungen betrifft.

Das erste Testspiel bestreitet die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn am kommenden Samstag (13 Uhr) beim Oberligisten TSV Essingen.

Aktualisierter Winterfahrplan

Montag, 13. Januar, 14.30 Uhr: Trainingsauftakt im ADM-Sportpark

Samstag, 18. Januar, 13 Uhr: Testspiel beim Oberligisten TSV Essingen in der Carento-Arena Essingen (Am Schönbrunnen 1, 73457 Essingen)

Samstag, 25. Januar, 14 Uhr: Testspiel beim Oberligisten FC Nöttingen (Spielort noch offen)

Samstag, 1. Februar, 14 Uhr: Testspiel beim österreichischen Bundesligisten SCR Altach in der Cashpoint Arena Altach (Schnabelholz 1, 6844 Altach, Vorarlberg, Österreich)

Samstag, 8. Februar, 14 Uhr: Testspiel beim Bayern-Regionalligisten FC Augsburg II auf dem Trainingsgelände des FC Augsburg

Samstag, 15. Februar, 14 Uhr: Testspiel beim Bayern-Regionalligisten 1. FC Schweinfurt im Sachs-Stadion in Schweinfurt (Ander-Kupfer-Platz 2, 97424 Schweinfurt).

Ergebnisse und Termine

Bisherige Spiele

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers 0:5 (WFV-Pokal), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, FC Normannia Gmünd – Kickers 1:3 n. V. (WFV-Pokal), FC Gießen – Kickers 2:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 1:0, 1. Göppinger SV – Kickers 0:0, Kickers – SGV Freiberg 1:3 n. V. (WFV-Pokal), Kickers – TSV Steinbach Haiger 5:1, Kickers Offenbach – Kickers 2:0, Kickers – FSV Frankfurt 0:1, SGV Freiberg – Kickers 2:2, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:2, Bahlinger SC – Kickers 1:3, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:2, Eintracht Trier – Kickers 0:6, SC Freiburg II – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 1:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 1:3, Eintracht Frankfurt II – Kickers 0:0, Kickers – FC 08 Homburg 3:0, FC 08 Villingen – Kickers 0:1.

Kommende Spiele

Kickers – FC Gießen (21. bis 23. Februar 2025), FC-Astoria Walldorf – Kickers (28. Februar bis 2. März), Kickers – 1. Göppinger SV (7. bis 9. März), TSV Steinbach Haiger – Kickers (14. bis 16. März), Kickers – Kickers Offenbach (21. bis 23. März), FSV Frankfurt – Kickers (28. bis 30. März), Kickers – SGV Freiberg (1./2. April), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (4. bis 6. April), Kickers – Bahlinger SC (11. bis 13. April), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (19. bis 21. April), Kickers – Eintracht Trier (25. bis 27. April), Kickers – SC Freiburg II (2. bis 4. Mai), 1. FSV Mainz 05 II – Kickers (10. Mai, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (17. Mai, 14 Uhr). (jüf)