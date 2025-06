Die sechs Niederlagen aus den letzten sieben Spielen der vergangenen Regionalligasaison wirken nach. Die große Euphorie rund um die Stuttgarter Kickers muss erst noch aufkommen, was auch der bisherige Verkauf der Dauerkarten belegt: Es sind weniger verkauft, als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Insgesamt waren in der Saison 2024/25 1700 Dauerkarten weggegangen.

Samstag gegen VfR Mannheim

An diesem Samstag (14 Uhr/ADM-Sportpark) steigt das erste Testspiel gegen den VfR Mannheim – und mit guten Vorbereitungsspielen will das Team von Trainer Marco Wildersinn Werbung in eigener Sache machen. Unabhängig davon werden mit Spannung die ersten Ansetzungen im WFV-Pokal und in der Liga erwartet.

Klar ist inzwischen, dass am Mittwoch, 2. Juli, am Nachmittag (Uhrzeit noch offen), die ersten drei Runden im WFV-Pokal ausgelost werden. 108 Mannschaften befinden sich im Topf, die DFB-Pokal-Teilnehmer SSV Ulm 1846 und SG Sonnenhof Großaspach (Titelverteidiger) erhalten definitiv zumindest in der ersten Runde ein Freilos, ob die Stuttgarter Kickers ebenfalls ein Freilos bekommen, ist noch offen. Die erste Runde ist für den 25./26./27. Juli vorgesehen, am 29./30. Juli bereits die zweite.

Spielplan spätestens 11. Juli

Was die Regionalliga betrifft, ist spätestens am 11. Juli mit dem Spielplan zu rechnen. Zunächst veröffentlicht die DFL am Freitag die Erst- und Zweitliga-Spielpläne, dann folgt in der kommenden Woche die dritte Liga, ehe die vierte Liga an der Reihe ist. Zeitgenau sollen zunächst die ersten drei Regionalliga-Spieltage terminiert werden. Punktspielstart ist zwischen dem 1. und 3. August.

Am Freitagabend findet wieder das Eröffnungsspiel statt. In den vergangenen beiden Jahren hießen die Duelle Kickers Offenbach gegen Stuttgarter Kickers und Eintracht Trier gegen FC 08 Homburg. Die Stuttgarter Kickers haben sich diesmal nicht um das Premierenspiel beworben, da sie den Wunsch geäußert haben, auswärts beginnen zu können. Grund sind zwei Heimspiele der Footballer von Stuttgart Surge zuvor am 20. Juli und 26. Juli. Der Rasen im Gazi-Stadion soll danach Zeit zur Regeneration bekommen.

Freitags nur mit Zustimmung

Grundsätzlich bleiben die Regelspieltermine der Blauen Samstag und Sonntag (jeweils 14 Uhr). Will ein Heimteam an einem Freitagabend spielen, geht dies nur mit Einwilligung des Gastvereins.

Saison 2025/26

Vorbereitung

Testspiele: Samstag, 28. Juni, 14 Uhr: Kickers – VfR Mannheim (ADM-Sportpark); Sonntag, 6. Juli, 14 Uhr: TSV Aubstadt – Kickers (NGN-Arena, Aubstadt); Sonntag, 13. Juli: Vorbereitungsturnier in Balingen (Bizerba-Arena) mit TSG Balingen, FC 08 Villingen und einem unterklassigen Qualifikanten; Dienstag, 15. Juli, 19 Uhr: Kickers – Notts County FC (englischer Viertligist) im Gazi-Stadion; Samstag, 19. Juli, 18 Uhr: TSG Hoffenheim II – Kickers (Sportgelände des VfB Gommersdorf); Samstag, 26. Juli, 14 Uhr: Kickers – SC Freiburg II (ADM-Sportpark). Trainingslager: 2. bis 6. Juli in Petersberg bei Fulda. Pflichtspielauftakt: Am Wochenende vom 25. bis 27. Juli wird die erste Runde im WFV-Pokal ausgetragen (Kickers eventuell mit Freilos); Auslosung am 2. Juli. Die zweite Runde ist auf 29./30. Juli terminiert. Zwischen dem 1. und 3. August geht es in der Regionalliga wieder los. (jüf)