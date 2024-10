Der Mix zwischen Kombinationsfußball und langen Bällen passte, die Effizienz vor dem Tor ebenfalls. Nach dem 6:0 in Trier wollen die Stuttgarter Kickers genauso weitermachen – ohne zu sehr auf die Tabelle zu schauen.

Jürgen Frey 28.10.2024 - 14:02 Uhr

Marco Wildersinn hatte nach dem 6:0 (5:0)-Kantersieg seiner Stuttgarter Kickers bei Eintracht Trier ein paar warme und Mut machende Worte für den Verlierer parat. Sein Trainerkollege Thomas Klasen revanchierte sich mit einer Art Motivationsspritze für die Blauen: „Nehmt noch einmal einen Anlauf in die Richtung, in die ihr hingehört. Die Saison ist noch lang.“ Was der Trierer Coach damit sagen wollte: Zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FSV Frankfurt (sieben Siege in Serie) sind bei ausstehenden 20 Regionalliga-Spieltagen doch durchaus noch aufzuholen.