 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport

  4. Was steckt hinter der Änderung der Grundordnung?

Stuttgarter Kickers Was steckt hinter der Änderung der Grundordnung?

Stuttgarter Kickers: Was steckt hinter der Änderung der Grundordnung?
1
Mögliche Flügelzange: Melkamu Frauendorf (li.), David Udogu. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers spielen seit der Winter-Vorbereitung in einem anderen System. Was verändert sich dadurch? Wie sieht die wahrscheinliche Anfangsformation aus?

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Marco Wildersinn möchte das Thema Grundordnung nicht zu hoch hängen. Man sei diesbezüglich variabel, passe sich defensiv auch ein Stückweit dem Gegner an, sagt der Trainer der Stuttgarter Kickers vor dem Regionalliga-Re-Start am kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den 1. FSV Mainz 05 II. Bis auf sehr wenige Ausnahmen – wie etwa beim 1:1 in der Vorrunde gegen den aktuellen Spitzenreiter SGV Freiberg – hat der 45-Jährige seit seinem Amtsantritt in Degerloch im Sommer 2024 stets in einem 4-3-3-System agieren lassen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Kickers: Das sind die Erkenntnisse aus der Generalprobe

Stuttgarter Kickers Das sind die Erkenntnisse aus der Generalprobe

Viel Torgefahr in der Offensive, Probleme beim Verteidigen – das sind nicht die einzigen Erkenntnisse für die Stuttgarter Kickers aus dem letzten Test vor dem Regionalliga-Re-Start.

In dieser Winter-Vorbereitung hat Wildersinn in fast allen Testspielen mit einer anderen Grundordnung begonnen – in einem 3-4-2-1. Also mit drei Innenverteidigern, zwei Schienenspielern (Außenläufern), zwei zentralen Mittelfeldspieler vor der Abwehr, zwei offensiven Zehnern und einem zentralen Stürmer. Dieses System bietet hohe Kompaktheit im Zentrum und Überzahl in der Offensive, erfordert jedoch laufstarke Schienenspieler, die den gesamten Flügel beackern.

Unsere Empfehlung für Sie

SG Sonnenhof Großaspach: Pascal Reinhardt, wollen Sie die Gunst der Stunde nutzen?

SG Sonnenhof Großaspach Pascal Reinhardt, wollen Sie die Gunst der Stunde nutzen?

Pascal Reinhardt hat als Trainer der SG Sonnenhof Großaspach ein überragendes Jahr hinter sich. Was will er mit dem Regionalligisten erreichen? Wie plant er seine eigene Zukunft?

Wildersinn formuliert den Hauptunterschied wie folgt: „Wir haben dadurch etwas weniger Personal auf dem Flügel, aber logischerweise mehr Personal im Zentrum. Es ergibt sich mehr Präsenz in der eigenen Box, aber vor allem auch mehr Präsenz in der gegnerischen Box – durch die kürzeren Wege in den Strafraum.“

Bleibt auch in der neuen Grundordnung gesetzt: Der zentrale Mittelfeldspieler David Tomic. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Was dem Chefcoach wichtig ist: „Am Ende ist alles variabel, alles im Fluss. Die Grundordnung verschiebt sich von Spielphase zu Spielphase, vor allem gegen den Ball, und sie richtet sich auch nach dem Gegner.“ Eine Grundordnung sie nie der Grund dafür, dass man Tore erzielt oder Tore kriegt. Wildersinn: „Es geht immer um die Umsetzung.“

Kernmerkmale des 3-4-2-1 Systems

Defensive Stabilität: Bei Ballverlust ziehen sich die zwei äußeren Mittelfeldspieler zurück, wodurch eine Fünferkette entsteht.

Offensive Flexibilität: Durch die zwei offensiven Mittelfeldspieler (Zehner) hinter der Sturmspitze entstehen Räume zwischen den Linien, was den Spielaufbau und das Konterspiel stärkt.

Rollenverteilung: Die Innenverteidiger stehen eng, während die beiden Schienenspieler enorme Laufarbeit leisten müssen, um sowohl die Abwehr als auch den Angriff auf den Außenbahnen zu unterstützen.

Unsere Empfehlung für Sie

News zu den Stuttgarter Kickers: Ex-Kickers-Torjäger Kevin Dicklhuber zum Abwehrmann umfunktioniert

News zu den Stuttgarter Kickers Ex-Kickers-Torjäger Kevin Dicklhuber zum Abwehrmann umfunktioniert

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.

Spielaufbau: Der Aufbau erfolgt oft über die zentrale Dreierkette, die Anspielstationen im Mittelfeld oder über die Außenverteidiger sucht.

Herausforderungen: Es kann bei Umschaltmomenten zu Schwächen auf den Flügeln kommen, wenn die Außenläufer zu hoch stehen.

Mögliche Kickers-Anfangsformation

Dornebusch – Petkovic, Schwab, Borac – Udogo, Tomic, Lockl, Frauendorf – Mboob, Mauersberger – Unsöld.

Saison 2025/26

Winter-Testspiele
Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga) 4:3, Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga) 6:1, Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern) 3:2, FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Kickers 1:3, 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern) – Kickers 4:4.

Termine
Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (21. Februar, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr), Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. März, 14 Uhr), SC Freiburg II – Kickers (14. März, 14 Uhr), Kickers – KSV Hessen Kassel (21. März, 14 Uhr), Kickers – FC Bayern Alzenau (28. März, 14 Uhr). (jüf)

Weitere Themen

Italien: 18-jähriger Radprofi Francesco Mazzoleni bei Trainingsunfall gestorben

Italien 18-jähriger Radprofi Francesco Mazzoleni bei Trainingsunfall gestorben

Der italienische Radsportler Francesco Mazzoleni stirbt bei einem Trainingsunfall im Norden des Landes. Er wird nur 18 Jahre alt.
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Benjamin Boakye mit erstem Saisontor

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Olympia-Kolumne: Sicherheit geht vor

Olympia-Kolumne Sicherheit geht vor

Nicht nur, weil in Cortina die Gratis-Kondome ausgegangen sind, spielt das Thema Sicherheit auch bei den Olympischen Spielen im Norden Italiens eine wichtige Rolle.
Von Jochen Klingovsky
TVB Stuttgart: Viel Aufregung in Berlin – so sieht Trainer Misha Kaufmann das Dreifach-Rot

TVB Stuttgart Viel Aufregung in Berlin – so sieht Trainer Misha Kaufmann das Dreifach-Rot

Der TVB Stuttgart kassiert in Berlin drei Rote Karten und fühlt sich benachteiligt. Auch Frisch Auf Göppingen hatte zuletzt Probleme mit einer Schiedsrichterentscheidung.
Von Jürgen Frey
Celtic Glasgow: Der nächste VfB-Gegner gerät völlig aus dem Häuschen

Celtic Glasgow Der nächste VfB-Gegner gerät völlig aus dem Häuschen

Die Stuttgarter treten am Donnerstag im Celtic-Park an. Dort wartet ein Gegner, der sich nach einem außergewöhnlichen Sieg im Hoch befindet.
Von Carlos Ubina
Olympische Winterspiele: Der aktuelle Medaillenspiegel bei Olympia 2026

Olympische Winterspiele Der aktuelle Medaillenspiegel bei Olympia 2026

Die Olympischen Winterspiele laufen und Deutschland hat bereits einige Medaillen gewonnen. Alle Infos zum aktuellen Medaillenspiegel.
Von Kai Winderl
Tränen an der Schanze: Der bittere Olympia-Abschied von Katharina Schmid

Tränen an der Schanze Der bittere Olympia-Abschied von Katharina Schmid

Katharina Schmid hat die Entwicklung des Frauen-Skispringens mitgeprägt – und erlebt am Ende eine tiefe Enttäuschung. Künftig will sie als Nachwuchstrainerin arbeiten.
Von Jochen Klingovsky
Leihspieler des VfB Stuttgart: Dennis Seimen mit Gala – „Den Namen werde ich mir merken“

Leihspieler des VfB Stuttgart Dennis Seimen mit Gala – „Den Namen werde ich mir merken“

Der Torhüter des SC Paderborn glänzt gegen den VfL Bochum mit mehreren Paraden – und beeindruckt dabei sogar den Gegner.
Von David Scheu
Olympische Winterspiele 2026: Liveblog: Bob, Curling und Ski – das passiert heute bei Olympia

Olympische Winterspiele 2026 Liveblog: Bob, Curling und Ski – das passiert heute bei Olympia

Benvenuti da Milano e Cortina! Bis zum 22. Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Unser Liveblog zeigt: Unsere Reporter sind ganz nah dran am Geschehen.
Von Amelie Schröer, Werner Gallbronner, Dirk Preiß und Jochen Klingovsky
Olympia Ergebnisse gestern: So lief der 9. Finaltag

Olympia Ergebnisse gestern So lief der 9. Finaltag

Der 9. Finaltag der Olympischen Winterspiele bot viele spannende Medaillen-Entscheidungen. Ein kompakter Überblick über die wichtigsten Ereignisse vom 15. Februar 2026.
Von Kai Winderl
Weitere Artikel zu Stuttgarter Kickers Marco Wildersinn System 1. FSV Mainz 05
 
 