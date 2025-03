Die Spieltage 28 bis 30 in der Fußball-Regionalliga Südwest sind nun zeitgenau angesetzt. Auch der Termin für das Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den SGV Freiberg steht nun fest.

Jürgen Frey 13.03.2025 - 11:09 Uhr

Mannschaft und Fans der Stuttgarter Kickers können bis zum Osterwochenende planen. Die Termine der Fußball-Regionalliga stehen für die Spieltage 28 bis 30 nun fest. Wie schon am 30. März (14 Uhr) beim FSV Frankfurt tritt die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn auch eine Woche später bei der TSG 1899 Hoffenheim II an einem Sonntag an (6. April, 14 Uhr). Das ursprünglich auf 2. April terminierte württembergische Derby gegen den SGV Freiberg findet nun am 9. April (19 Uhr) im Gazi-Stadion statt.