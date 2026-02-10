 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport

  4. WFV-Pokal-Auslosung: Auf diese Gegner können die Blauen treffen

Stuttgarter Kickers WFV-Pokal-Auslosung: Auf diese Gegner können die Blauen treffen

Stuttgarter Kickers: WFV-Pokal-Auslosung: Auf diese Gegner können die Blauen treffen
1
2022 holte David Braig mit den Stuttgarter Kickers letztmals den WFV-Pokal. Foto: Pressefoto Baumann

An diesem Freitag wird das WFV-Pokal-Viertelfinale ausgelost. Mit im Topf sind auch die Stuttgarter Kickers. Wir präsentieren die möglichen Gegner.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Dreimal standen die Stuttgarter Kickers im Gazi-Stadion auf der Waldau im Finale um den WFV-Pokal: 2017 gegen die SF Dorfmerkingen (1:3), 2022 gegen den SSV Ulm 1846 (5:4 n.E.) und 2023 gegen die TSG Balingen (5:6 n.E.). In der Saison 2023/24 kam das Aus im Viertelfinale vor 8720 Zuschauern gegen den SSV Ulm 1846 (0:2), in der Saison 2024/25 war sogar schon im Achtelfinale gegen den SGV Freiberg (1:3 n.V.) Endstation. In diesem Jahr wollen die Blauen unbedingt wieder ins Endspiel in ihrem Wohnzimmer einziehen und um die Teilnahme am lukrativen DFB-Pokal kämpfen. Dazu müssen sie aber erst noch zwei Runden überstehen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

News zu den Stuttgarter Kickers: U17 der Blauen fiebert Derby beim VfB entgegen

News zu den Stuttgarter Kickers U17 der Blauen fiebert Derby beim VfB entgegen

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.

An diesem Freitag (14 Uhr) wird zunächst einmal das Viertelfinale ausgelost. Und zwar an einem Ort, an dem sonst Züge gewartet und gereinigt werden: Beim Namensgeber des Wettbewerbs im DB-Werk Stuttgart Stadtpark.

Im Lostopf befinden sich neben dem Regionalliga-Neunten Stuttgarter Kickers folgende Clubs: SSV Ulm 1846 (dritte Liga, Platz 18), SGV Freiberg (Regionalliga, Platz 1), SG Sonnenhof Großaspach (Regionalliga, Platz 2), TSG Backnang (Oberliga, Platz 13), FV Ravensburg (Oberliga, Platz 5), TSV Berg (Verbandsliga, Platz 3) und FC Holzhausen (Verbandsliga, Platz 2).

Leon Neaime (re.) rettete den Kickers mit seinen Paraden im Achtelfinale beim TSV Weilimdorf das Weiterkommen. Foto: Pressefoto Baumann/HansjÃ¼rgen B

Automatisch Heimrecht hätten die Kickers nur, wenn sie den höherklassigen SSV Ulm 1846 zugelost bekommen. Heißt der Gegner Backnang, Ravensburg, Berg oder Holzhausen bringt dies sicher ein Auswärtsspiel mit sich. Gegen die Ligakonkurrenten Freiberg und Großaspach würde das Los über das Heimrecht entscheiden.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Kickers: Schafft Abdoulie Mboob den Sprung nach oben?

Stuttgarter Kickers Schafft Abdoulie Mboob den Sprung nach oben?

Datenbasiertes Scouting erschweren die Schnäppchenjagd. Die Stuttgarter Kickers hoffen, in Abdoulie Mboob eines gemacht zu haben. Andere Beispiele zeigen, dass es nach oben gehen kann.

Würde der SSV Ulm 1846 den WFV-Pokal gewinnen und in der dritten Liga am Saisonende unter den ersten Vier landen, wäre auch der Vize-Pokalsieger im DFB-Pokal vertreten. Doch dies wird nicht eintreten. Vielmehr geht es für die Spatzen in der Liga einzig und allein darum, den Absturz in die Regionalliga zu verhindern. Derzeit ist das Team von Trainer Pavel Dotchev zwei Punkte vom rettenden Ufer entfernt.

Finale am 23. Mai auf der Waldau

Als Regelspieltermin für das Viertelfinale ist der 1. April vorgesehen, fürs Halbfinale der 29. April. Wie immer können sich die Clubs auch auf einen anderen Termin einigen. Nicht verhandelbar ist dagegen der Finaltermin auf der Waldau: Der ist fix am 23. Mai.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Kickers: „Ich habe noch was vor!“ – Kickers-Keeper Dornebusch ist bereit

Stuttgarter Kickers „Ich habe noch was vor!“ – Kickers-Keeper Dornebusch ist bereit

Felix Dornebusch kehrt ein Jahr nach seinem Kreuzbandriss ins Kickers-Tor zurück. Er spricht über die lange Leidenszeit, die Trainerentscheidung und seinen auslaufenden Vertrag.

Auch die Prämien stehen fest: Jeder Viertelfinaleilnehmer erhält 2500 Euro, die Halbfinalisten bekommen 5000 Euro, der Verlierer des Endspiels 20 000 Euro. Jeder teilnehmende Club an der ersten DFB-Pokal-Runde erhielt im vergangenen Jahr eine garantierte Prämie von 211 886 Euro – Tendenz steigend.

Weitere Themen

Stürmer des VfB Stuttgart: Gespräche zur Zukunft von Deniz Undav – darüber wird verhandelt

Stürmer des VfB Stuttgart Gespräche zur Zukunft von Deniz Undav – darüber wird verhandelt

Die Stuttgarter können sich eine Zusammenarbeit mit dem Stürmer Deniz Undav über 2027 hinaus sehr gut vorstellen. Doch um einige Punkte wird noch gerungen.
Von Heiko Hinrichsen
DFB-Pokal Übertragung heute: Diese Spiele laufen kostenlos im Free-TV und Livestream

DFB-Pokal Übertragung heute Diese Spiele laufen kostenlos im Free-TV und Livestream

Das Viertelfinale im DFB-Pokal 2025/26 steht an. Nicht alle Spiele werden kostenlos in der ARD oder im ZDF übertragen. Welche das sind, erfahrt ihr hier.
Von Kai Winderl
Hertha BSC gegen SC Freiburg: Läuft das Pokalspiel heute gratis im TV und Livestream?

Hertha BSC gegen SC Freiburg Läuft das Pokalspiel heute gratis im TV und Livestream?

Hertha BSC Berlin trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den SC Freiburg. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.
Von Kai Winderl
Philipp Raimund ist Fußball-Muffel – trotz VfB-Cousin Luca Raimund

Olympiasieger und Ex-VfB-Profi Philipp und Luca Raimund – Cousins mit großer Sport-Leidenschaft

Der eine fliegt, der andere kickt. Trotz der engen Verwandtschaft kann Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund mit Fußball aber wenig anfangen.
Von David Scheu
Biathlon heute live: Wann startet das Einzel-Rennen? Zeitplan, Übertragung im TV und Stream

Biathlon heute live Wann startet das Einzel-Rennen? Zeitplan, Übertragung im TV und Stream

Heute gehen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo weiter. Hier findet ihr das komplette Biathlon-Programm.
Von Kai Winderl
Skispringen bei Olympia 2026: Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Skispringen bei Olympia 2026 Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo laufen. Wann genau die Entscheidungen im Skispringen fallen und wo ihr alle Wettbewerbe live im TV und Stream verfolgen könnt – hier gibt’s den kompletten Zeitplan im Überblick.
Von Florian Huth
DFB-Termine bis zur Fußball-WM 2026: Testspiele, Kader-Bekanntgabe und Trainingslager

DFB-Termine bis zur Fußball-WM 2026 Testspiele, Kader-Bekanntgabe und Trainingslager

Von wichtigen Testspielen bis zur Bekanntgabe des finalen WM-Kaders – die nächsten Monate sind für die deutsche Nationalmannschaft entscheidend. Ein Überblick über alle Termine bis zum Sommer.
Von Kai Winderl
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Verletzt: Erneute Zwangspause für Pechvogel Justin Diehl

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
Olympia 2026: Eisschnelllauf-Queen Jutta Leerdam zeigt es ihren Kritikern

Olympia 2026 Eisschnelllauf-Queen Jutta Leerdam zeigt es ihren Kritikern

Unter den Augen des niederländischen Königs lief der Social Media-Star zu Gold und zeigte: Sie hält dem Druck stand.
Von Amelie Schröer
Olympische Winterspiele: Der aktuelle Medaillenspiegel bei Olympia 2026

Olympische Winterspiele Der aktuelle Medaillenspiegel bei Olympia 2026

Die Olympischen Winterspiele laufen und Deutschland hat bereits Medaillen gewonnen. Alle Infos zum Medaillenspiegel nach 18 von 116 Wettbewerben.
Von Kai Winderl
Weitere Artikel zu Stuttgarter Kickers WFV-Pokal Auslosung SG Sonnenhof Großaspach SGV Freiberg Fußball
 
 