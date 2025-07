Wie einst in den 1990-ern – so sieht das neue Heimtrikot der Kickers aus

Die Stuttgarter Kickers haben ihr neues Heimtrikot vorgestellt. Bei einigen Fans wird und soll es Erinnerungen wecken.

Dirk Preiß 14.07.2025 - 12:05 Uhr

Die Fußballsaison 1996/1997 – bei den Stuttgarter Kickers war sie über weite Strecken geprägt von der Aufstiegseuphorie. In der Spielzeit zuvor waren die Blauen als Meister der Regionalliga Süd in die zweite Liga aufgestiegen. In die neue Runde starteten die Kickers mit einem 4:0 bei Rot-Weiss Essen, standen auf Platz eins. So wunderbar ging es dann zwar nicht weiter, doch in der zweiten Saisonhälfte kam durchaus mal die Frage auf, ob es nicht zum Durchmarsch reichen könnte.