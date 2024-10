Nach dem 1:2 von Regionalligist Stuttgarter Kickers gegen die TSG Hoffenheim II wird der freie Samstag gestrichen und die Kritik an Trainer und Sportdirektor nimmt zu. Wie geht’s bei den Blauen weiter?

Jürgen Frey 06.10.2024 - 13:48 Uhr

Eigentlich hatte der Trainingsplan bei den Stuttgarter Kickers ein freies Wochenende vorgesehen. Doch nach dem 1:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim II hieß es Kommando zurück. Am Samstag stand für die Reservisten Spielersatztraining an, für die Stammkräfte Regeneration – und für alle Videoanalyse und Aussprache. Auch Sportdirektor Marc Stein richtete in Anbetracht der schwierigen Lage nach zuletzt nur einem Punkt aus vier Regionalligaspielen ein paar Worte an die Mannschaft.