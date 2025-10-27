Das Waldauradio kümmert sich um sehbehinderte und blinde Fans der Stuttgarter Kickers – und wird vom Landessportbund mit dem Inklusionspreis Silber ausgezeichnet.
27.10.2025 - 16:35 Uhr
Das Waldauradio ist bei vielen Fans der Stuttgarter Kickers hochgeschätzt. Vor allem bei Auswärtsspielen verfolgen die Anhänger des Fußball-Regionalligisten nun schon seit zehn Jahren kostenlos die Livereportagen der ehrenamtlichen Mitarbeiter mit dem großen Herz für die Blauen. Seit einigen Wochen können nun auch blinde und sehbehinderte Fans im Stadion die Audiodeskription über die Livereportage des Waldauradios nutzen.