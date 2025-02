Die Regionalliga-Termine für die Spieltage 23 bis 27 sind zeitgenau festgelegt worden. Wir präsentieren die Ansetzungen für das Württemberg-Trio Stuttgarter Kickers, 1. Göppinger SV und SGV Freiberg.

Jürgen Frey 17.02.2025 - 14:15 Uhr

Am kommenden Samstag (14 Uhr) starten die Stuttgarter Kickers gegen den FC Gießen ins Regionalligajahr 2025. Genau wie das Duell gegen den Aufsteiger aus Mittelhessen finden auch die beiden darauffolgenden und für die Fans attraktiven Heimspiele an einem Samstag statt: Das württembergische Derby gegen den 1. Göppinger SV und damit das Wiedersehen mit Kevin Dicklhuber wurde nun auf den 8. März (14 Uhr) fix terminiert. 14 Tage später, am 22. März (14 Uhr), kommt es zum Aufeinandertreffen mit Kickers Offenbach, das einen Saisonhöhepunkt darstellt. Im Hinspiel unterlagen die Blauen am 13. September 2024 vor 10 451 Zuschauern am Bieberer Berg mit 0:2.