Die größte kulinarische Charity-Gala in der Region Stuttgart erzielte im Goldbergwerk einen neuen Rekord an Spenden – inklusive hohem Spaß- und Genussfaktor.
09.11.2025 - 10:00 Uhr
Von siebentägigen Safari-Reisen in Kenia bis hin zu Übernachtungsgutscheinen in weltberühmten Hotels – die Liste der Preise, die Zoltán Bagaméry für die Versteigerung zusammengetragen hat, sorgt für ein Staunen nach dem anderen. Der Bauträger und Foodblogger, der am Samstagabend in die Eventlocation Goldbergwerk seines Freundes Jörg Rauschenberger in Fellbach geladen hat, veranstaltet dort mit seinem Team das sechste Kiwanis-Kulinarium – und erzielte einen neuen Spendenrekord von 153.070 Euro.