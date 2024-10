Auch 15 Monate nach der Schließung des Wäschegeschäfts Maute-Benger ist offiziell noch kein Nachfolger für die Flächen an der Königstraße 44 vorgestellt worden.

Torsten Ströbele 09.10.2024 - 11:25 Uhr

Wer an dem Gebäude Königstraße 44 vorbeiläuft, könnte meinen, dass das Wäschegeschäft Maute-Benger dort noch beheimatet ist. Auch 15 Monate nach dem Auszug des Unternehmens ist der Firmenname noch an der Fassade zu lesen. Dass es einen Interessenten für die rund 1500 Quadratmeter große Fläche gibt, ist kein Geheimnis. Doch ein unterschriebener Mietvertrag liegt der Landesbehörde Vermögen und Bau Stuttgart noch nicht vor. Deren Leiter Simon Schreiber ging eigentlich davon aus, im Oktober vergangenen Jahres Vollzug melden zu können. „Doch das ist mir leider nicht gelungen“, gibt er zu. Aktuell befinde man sich weiterhin in Verhandlungen. „Wir sind in guten Gesprächen, in einer guten Atmosphäre. Ich bin zuversichtlich, dass es zu einem Vertragsabschluss kommt“, sagt Schreiber.