Der Ruf nach deutlichen Strafen für die Tatpersonen der Krawallnacht ist vor fünf Jahren gleich am frühen Morgen nach den Ausschreitungen laut geworden. Das Innenministerium hat eine Statistik dazu erstellt. Es wurden mehr als 150 Verfahren geführt und an den Gerichten fielen 79 Urteile zu den Taten jener Nacht, teilt ein Sprecher des Ministeriums mit.

Krawallnacht 2020: Ausschreitungen und Plünderungen in Stuttgart

In der als Krawallnacht in die Annalen eingegangene Nacht vom 20. auf den 21. Juni 2020 kam es zu Ausschreitungen, Randale und Plünderungen in der Stuttgarter City. Die Wut der überwiegend jungen Männer richtete sich in erster Linie gegen die Polizei. Sie diente als Blitzableiter für den in der Coronazeit aufgestauten Frust bei den jungen Menschen. Auslöser der Unruhen war eine Routinekontrolle nahe dem Eckensee im Schlossgarten. Eine Streife überprüfte einen jungen Mann, weil sie den Verdacht hatte, er hätte mit Drogen gehandelt.

Solidarisierung: Mit der Kontrolle eines mutmaßlichen Dealers fängt es an

Das führte zu einer Solidarisierung der Umstehenden mit dem Kontrollierten und gegen die Polizei. Die Zahl der Beteiligten, die im Laufe der Nacht gegen die Polizei stürmten und sie mit Steinen und Flaschen bewarfen, wird auf mehrere Hundert geschätzt. Die Tatpersonen zogen auch plündernd durch die Stadt, schlugen Schaufenster ein und räumten Auslagen leer. Der Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte damals gleich am nächsten Tag: „Die Ermittlungsbehörden arbeiten wirkungsvoll und erfolgreich. Die klare Botschaft ist: Wir kriegen euch!“

Das ist die Bilanz: