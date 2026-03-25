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Stuttgarter Kriminächte „Die Vögel“ im Kopfkino

Stuttgarter Kriminächte: „Die Vögel“ im Kopfkino
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Hörspiel-Star Jens Wawrczeck Foto: Jens Wawrczeck

Jens Wawrzeck, berühmt für seine Stimme im Kulthörspiel „Die drei ???“, hat bei den Stuttgarter Kriminächten die literarische Vorlage eines Hitchcock-Klassikers vertont.

Das hektische Flattern von Flügeln, das unheilvolle Gurren und bedrohliche Kreischen Hunderter, nein, Tausender Vögel; ihr pfeilgerades, zischendes Herabstoßen aus heiterem Himmel auf Menschen, die sich panisch in Sicherheit zu bringen versuchen: Diese Szenen aus Alfred Hitchcocks 1963 veröffentlichtem Tier-Horror-Schocker „Die Vögel“ wirken auch noch im Zeitalter computergenerierter Spezialeffekte beklemmend. Jens Wawrczeck schätzt vor allem Hitchcocks bösen, tiefschwarzen Humor, wie er am Dienstagabend im Renitenztheater bei den diesjährigen Stuttgarter Kriminächte bekennt.

 

Wawrzeck ist besonders berühmt für seine stimmliche Darstellung des Detektivs Peter Shaw in der Kultkrimi-Hörspielreihe „Die drei ???“, ins Renitenztheater hat er aber eine Episode seiner Audioserie „Hitch und ich“ mitgebracht, in der er die wenig bekannten literarischen Vorlagen zu Hitchcock-Filmen zu Hör-Kunstwerken verarbeitet.

Live-Vertonung der Novelle von Daphne du Maurier

Mit dem Komponisten Jan-Peter Pflug vertont Wawrczeck an diesem Abend live Daphne du Mauriers 1952 erstveröffentliche Novelle „Die Vögel“, die Alfred Hitchcock 1963 mit einigen Abweichungen als nervenzerfetzendes Horrorkammerspiel verfilmte.

Im Zentrum von Du Mauriers Erzählung steht der Kriegsveteran Nat Hocken, der mit Frau und Kindern Opfer einer rätselhaften Attacke von Vogelschwärmen wird.

Ein Papierblock produziert die Flügelschläge der Vögel

Jens Wawrczeck zeigt einen schnellen, wortlosen Zusammenschnitt einiger Szenen aus Hitchcocks Adaption, um das Publikum auf die Atmosphäre des Textes einzustimmen. Die Audiokulisse liefert Jan-Peter Pflug am Theremin, einem um 1920 erfundenen elektronischen Instrument, das berührungslos mit schwebenden Händen über zwei Antennen gespielt wird und mal jaulende, mal kreischende, mal wummernd verhallte Töne von sich gibt.

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Die Flügelschläge der Tiere erzeugt Jan-Peter Pflug genial einfach mit dem schnellen Schlagen eines Papierblocks. Daphne du Maurier beschreibt in klarer, schnörkelloser Sprache, wie die sonst harmlosen Tiere grundlos eine immer intensivere Invasion auf die Menschen fliegen, mit deutlichen Anspielungen auf die zum Veröffentlichungszeitpunkt der Novelle erst kurz zurückliegenden Luftangriffe der Deutschen auf Polen und England.

Jens Wawrczeck erweist sich als enorm empathischer Schauspieler, der sowohl dem Protagonisten Nat Hocken als auch dessen Frau, Kindern und Nachbarn erstaunlich individuell klingende Stimmen verleiht. Hitchcocks Filme sind legendär, es lohnt sich aber, die fast vergessenen literarischen Vorlagen in Jens Wawrczecks Bearbeitungen als Kopfkino neu zu entdecken.

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