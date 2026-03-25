Stuttgarter Kriminächte „Die Vögel“ im Kopfkino
Jens Wawrzeck, berühmt für seine Stimme im Kulthörspiel „Die drei ???“, hat bei den Stuttgarter Kriminächten die literarische Vorlage eines Hitchcock-Klassikers vertont.
Jens Wawrzeck, berühmt für seine Stimme im Kulthörspiel „Die drei ???“, hat bei den Stuttgarter Kriminächten die literarische Vorlage eines Hitchcock-Klassikers vertont.
Das hektische Flattern von Flügeln, das unheilvolle Gurren und bedrohliche Kreischen Hunderter, nein, Tausender Vögel; ihr pfeilgerades, zischendes Herabstoßen aus heiterem Himmel auf Menschen, die sich panisch in Sicherheit zu bringen versuchen: Diese Szenen aus Alfred Hitchcocks 1963 veröffentlichtem Tier-Horror-Schocker „Die Vögel“ wirken auch noch im Zeitalter computergenerierter Spezialeffekte beklemmend. Jens Wawrczeck schätzt vor allem Hitchcocks bösen, tiefschwarzen Humor, wie er am Dienstagabend im Renitenztheater bei den diesjährigen Stuttgarter Kriminächte bekennt.