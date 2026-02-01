Stuttgarter Kult-Club „Romy S.“ wird 25 – „Hier feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“
25 Jahre Clubkultur in Stuttgart: Was hat sich seither verändert? Wo geht es hin? Zum 25-Jahr-Jubiläum erzählt Yusuf Oksaz aus dem Romy-S-Nähkästchen.
Neben dem großen Aschenbecher stehen auf dem Bartisch mehrere Stapel mit Flyern und Fotos – aber auch ein schwarzer String-Tanga. Bedruckt mit dem Romy-S.-Logo.