 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. „Romy S.“ wird 25 – „Hier feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“

Stuttgarter Kult-Club „Romy S.“ wird 25 – „Hier feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“

, aktualisiert am 01.02.2026 - 13:55 Uhr
Stuttgarter Kult-Club: „Romy S.“ wird 25 – „Hier feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“
1
Seit 30 Jahren ist Oksaz (li. Bild, Mitte) ein Fixstern im Stuttgarter Nachtleben. Foto: Oksaz

25 Jahre Clubkultur in Stuttgart: Was hat sich seither verändert? Wo geht es hin? Zum 25-Jahr-Jubiläum erzählt Yusuf Oksaz aus dem Romy-S-Nähkästchen.

Neben dem großen Aschenbecher stehen auf dem Bartisch mehrere Stapel mit Flyern und Fotos – aber auch ein schwarzer String-Tanga. Bedruckt mit dem Romy-S.-Logo.

 

„Damit haben wir damals Leute in den Club gelockt“, erzählt Yusuf Oksaz. „Unser Werbeteam hat sie auf den Straßen verteilt, und wer damit in den Club kam, musste keinen Eintritt bezahlen. Ein paar Frauen haben die Tangas sogar sofort angezogen und am Eingang stolz präsentiert.“ Der bald 56-jährige Gastronom lacht. Ob das heute noch möglich wäre? Oksaz schüttelt den Kopf. Nein, die Zeiten haben sich geändert.

Ein schwarzer Tanga als Freikarte für den Club. Foto: Kriebernig

Dilayla, Romy S., Mrs. Jones: Yusuf Oksaz hat in Stuttgart ein Clubimperium aufgebaut

Wer so nah an so vielen Menschen und Persönlichkeiten ist – quer durch alle Gesellschaftsschichten und Einkommensklassen –, ist entweder Arzt, Bestatter oder eben Gastronom. Seit 30 Jahren ist Oksaz mittlerweile ein Fixstern im Stuttgarter Nachtleben.

Jägermeister wurde im Romy S. zum Trendgetränk. Foto: Oksaz

Dilayla, Romy S., Mrs. Jones, Jackie Brown – sein Gastro- und Clubimperium lockt Jahr für Jahr, Abend für Abend Menschen in die Stuttgarter Innenstadt. Er erlebt Trends, sieht Generationen auseinanderdriften und sich wieder annähern, bekommt Einblicke in Communitys, von denen Sozialforscher träumen, und hört so viele Musikstile, dass einem schwindlig werden kann. Oder ist es doch der vierte Jägermeister, der unter der Kopfhaut kribbelt?

Unsere Empfehlung für Sie

Neue Partyformate starten: Pink, Kosmo und Pump: Bewegung in Stuttgarts Clubszene

Neue Partyformate starten Pink, Kosmo und Pump: Bewegung in Stuttgarts Clubszene

Queerfeundliche Formate, neue Locations, neue Zeiten: Pink Room feiert Premiere in der Boa, Kosmo bringt Day-Club-Flair ins Oscho. Und die Sexpositiv-Party Pump wächst weiter.

„Man kann sagen, dass wir jedes Jahr zwei Generationen an Clubbesuchern durchbringen“, erzählt er. Während der Corona-Pandemie habe er etwa vier Generationen verloren. Die Nachwehen spürt der Clubbetreiber noch heute.

Clubkultur im Wandel: Partys finden häufiger draußen statt

Am Samstag feiert er das 25-Jahr-Jubiläum seines Clubs Romy S. und blickt zurück. Was war damals anders? Was kann man sich heute kaum noch vorstellen? Yusuf Oksaz muss nicht lange überlegen: „Die Leute haben sich früher richtig hübsch gemacht, wenn sie ausgegangen sind. Es war spannend – man hat Menschen kennengelernt, geflirtet. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall.“ Falls sie überhaupt noch aus dem Haus gehen, ergänzt er.

Klar: Eine Generation, deren prägendste kollektive Erfahrung es war, zwei Jahre lang zu Hause eingesperrt zu sein, feiert anders. Dass Partys häufiger draußen stattfinden, hat auch Oksaz bemerkt. „Auf der Terrasse von Mrs. Jones sitzen oft junge Leute sogar bei Minusgraden, bestellen Bier und spielen Gesellschaftsspiele – das hätte es früher nicht gegeben.“

Vandalismus nimmt auch in Clubs wie dem Romy S. zu

Aber auch der Vandalismus habe zugenommen. Viele wüssten nicht mehr, wie man sich in einem Club benimmt, erzählt Oksaz, und hätten wenig Respekt. Woher sollen sie ihn auch haben? „Wir erziehen unsere Gäste ja auch ein bisschen“, sagt er lachend.

Unsere Empfehlung für Sie

Feiern im Kino, Razzien, Kult-DJs: Sechs legendäre Clubs, die Stuttgart nie vergessen wird

Feiern im Kino, Razzien, Kult-DJs Sechs legendäre Clubs, die Stuttgart nie vergessen wird

Während das Partyschiff Fridas Pier sein vierjähriges Bestehen feiert, mussten in den vergangenen Jahren viele Clubs schließen. Hier gab es die wildesten Techno-Partys.

Nicht nur er spürt die Folgen der Pandemie. Viele Clubs mussten Investitionen in neue Belüftungsanlagen wieder reinholen, während Gewerbemieten und Energiekosten stiegen. Dazu kamen Inflation und eine Generation, die sich im Internet kennenlernt, Pizza nach Hause bestellt und Clubs nur noch aus Erzählungen kennt.

Mit Schowi von den Massiven Tönen. Foto: Oksaz

Im Romy S. feiern „Akademiker, Handwerker, Künstler – und Verbrecher“

Nun muss man kreativ werden, um das Publikum vom Sofa in die City zu locken. Bier-Pong, K-Pop, Drink & Paint. Donnerstags Hip-Hop und freitags Elektro ziehen nicht mehr automatisch. „Die Pandemie hat uns gelehrt, dass wir mehr Experimente wagen müssen“, sagt Oksaz. „Wir müssen flexibler sein. Eine schwarze Null am Ende des Monats würde mir schon reichen“, fügt er nachdenklich hinzu.

Unsere Empfehlung für Sie

Stuttgarter Nachtleben in einem Fotoband: Zwischen Party, Liebe und Polizei

Stuttgarter Nachtleben in einem Fotoband Zwischen Party, Liebe und Polizei

Menschen auf dem Schlossplatz in Rauch gehüllt, zwei Schlafende auf dem Boden, eine sich aufbauende Reihe Polizist:innen: Der Fotograf Ümüt Kasikci hat das Stuttgarter Nachtleben, das auf der Straße passiert, abgelichtet. Wir sprechen mit ihm über seinen neuen Fotoband.

Gibt es dennoch Gründe, groß zu feiern – auch wenn die Lage schwierig ist? Ja, natürlich. Schließlich bringt ein Club Menschen zusammen. Und im Romy S. waren das immer grundverschiedene Leute, die sich sonst vielleicht nie begegnet wären. „Akademiker, Handwerker, Künstler – und Verbrecher“, lacht Oksaz.

Legendäre Nächte mit Grandmaster Flash, Nina Kraviz oder Samy Deluxe

Er erinnert sich gern an legendäre Abende. Gäste und Musiker wie Grandmaster Flash, Nina Kraviz, Michi Beck, Samy Deluxe, Jan Delay, Daft Punk – sie alle haben mit Oksaz getanzt und gefeiert. Wenn er sich Künstler für die Romy S. wünschen dürfte, wären es immer wieder Paul Kalkbrenner, der in seinen Augen immer menschennah geblieben ist, und Adam Goldstein alias DJ AM, der 2009 verstarb.

Wie es mit der Clubkultur in Stuttgart weitergeht, kann Oksaz nicht leicht beantworten. Alle probieren weiterhin alles aus, sagt der Clubbetreiber, der in ein paar Wochen 56 Jahre alt wird und dieses Jahr mit dem Dilayla ein weiteres rundes Jubiläum feiert. „Wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Wir müssen diese Krise überbrückt bekommen“, sagt er – und freut sich auf die Feier am Samstagabend mit Freunden und Stammgästen.

Yusuf Oksaz machte Werbung für Jägermeister auf seinen Party-Flyern. Die Bilder und Sprüche wurden damals offiziell vom Jägermeister-Marketing abgenommen. Foto: Oksaz

Mit dem Mofa über die Tanzfläche des Romy S.

Ob er mit einem Mofa zwei Runden über die Tanzfläche gedreht hat und alle Gäste wegen des Gestanks des Zweitakters husten mussten, oder DJs, die sich ausschließlich von ihm in seiner S-Klasse am Flughafen abholen lassen wollten – die Abende im Romy S. taugen zur Legendenbildung. Und doch bleibt Yusuf Oksaz demütig: „Wenn ich den Laden aufmache und zwei Leute glücklich machen kann, reicht mir das.“

Herz & Seele x 25 Jahre Romy S., Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Mitte, Sa. 31.1., 23 Uhr

Weitere Themen

Stuttgarter Kult-Club: „Romy S.“ wird 25 – „Hier feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“

Stuttgarter Kult-Club „Romy S.“ wird 25 – „Hier feiern Akademiker, Handwerker und Verbrecher“

25 Jahre Clubkultur in Stuttgart: Was hat sich seither verändert? Wo geht es hin? Zum 25-Jahr-Jubiläum erzählt Yusuf Oksaz aus dem Romy-S-Nähkästchen.
Von Carina Kriebernig
Insolvenz in Stuttgart: Nach Lieferantenpleite: Nächstes Traditionsgeschäft in Stuttgart in der Krise

Insolvenz in Stuttgart Nach Lieferantenpleite: Nächstes Traditionsgeschäft in Stuttgart in der Krise

Die Pleite eines Lieferanten in Portugal trifft Stuttgart hart: Das Spezialschuhhaus Horsch beantragt wegen drohender Zahlungsunfähigkeit frühe Insolvenz – einen Tag nach Felix W.
Von Uwe Bogen
Hyla-Gala im Neckarpark: Überraschungsgast im Privatjet: DJ Ötzi sorgt für Euphorie in Stuttgart

Hyla-Gala im Neckarpark Überraschungsgast im Privatjet: DJ Ötzi sorgt für Euphorie in Stuttgart

Während Insolvenzen die Schlagzeilen bestimmen, lässt ein Big Player DJ Ötzi zum Überraschungsauftritt einfliegen. Die Botschaft von Hyla: Deutschland ist nicht nur Krise.
Von Uwe Bogen
Bäckerei Voß in Stuttgart: Drei Kilo schwer – Hier entstehen die Mercedes-Riesenbrezeln

Bäckerei Voß in Stuttgart Drei Kilo schwer – Hier entstehen die Mercedes-Riesenbrezeln

Die Bäckerei Voß im Stuttgarter Osten stellt riesige Brezeln her – unter anderem in Form des Mercedes-Sterns. Was steckt hinter diesem außergewöhnlichen Gebäck?
Von Rouven Spindler
Nahverkehr Stuttgart: Warnstreik am Montag: Stadtbahnen und ein Großteil der Busse sind betroffen

Nahverkehr Stuttgart Warnstreik am Montag: Stadtbahnen und ein Großteil der Busse sind betroffen

Der Verdi-Warnstreik am Montag hat spürbare Auswirkungen auf den Nahverkehr in Stuttgart. Fahrgäste müssen Alternativen suchen, Pendler müssen mit Staus auf den Straßen rechnen.
Von Sebastian Steegmüller
E-Scooter in Stuttgart: Scooter-Nutzer sollen sich wie Radfahrer verhalten

E-Scooter in Stuttgart Scooter-Nutzer sollen sich wie Radfahrer verhalten

In Deutschland sind neue Regeln für E-Scooter beschlossen worden. Was bedeutet das für Stuttgart?
Von Andreas Geldner
Wie bei uns früher geheizt wurde: Ofendienst, Heizgeiz und Ölkanne – Was wir als Kinder übers Heizen lernten

Wie bei uns früher geheizt wurde Ofendienst, Heizgeiz und Ölkanne – Was wir als Kinder übers Heizen lernten

Wärmepumpe oder Wärmenetz? Wie wir in Zukunft heizen, ist in der Gegenwart ein wichtiges Thema. Wir blicken in unsere persönliche Vergangenheit und erzählen Heizgeschichten von früher.
Von Judith A. Sägesser
Vor Gericht in Stuttgart: Stalker bedroht junge Mutter – „Gerichtsbeschlüsse haben gar nichts gebracht“

Vor Gericht in Stuttgart Stalker bedroht junge Mutter – „Gerichtsbeschlüsse haben gar nichts gebracht“

Eine Stuttgarterin erwirkt drei Gerichtsbeschlüsse gegen ihren Stalker. Trotzdem macht der Mann weiter, bis sie sich nachts nicht mehr aus dem Haus traut. Nun steht er vor Gericht.
Von Hilke Lorenz
Stuttgarter Wahrzeichen: Der Fernsehturm wird 70 – diese Events sind geplant

Stuttgarter Wahrzeichen Der Fernsehturm wird 70 – diese Events sind geplant

Vom freien Eintritt für einen ganzen Jahrgang bis zur 70-Stunden-Nonstop-Öffnung – das ganze Jahr über wird der Stuttgarter Fernsehturm gefeiert. Eine Übersicht.
Von Theresa Schäfer
Blick zurück mit KI: So könnte Stuttgart vor 125 Jahren ausgesehen haben

Blick zurück mit KI So könnte Stuttgart vor 125 Jahren ausgesehen haben

Jürgen Oman nutzt KI, um aus alten Postkarten und Aufnahmen kurze Videos zu erstellen. Sein Clip über Stuttgart wurde mittlerweile tausendfach geklickt.
Von Carina Kriebernig
Weitere Artikel zu Stuttgart Nachtleben Club Feiern Musik DJ
 
 