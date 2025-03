Von interaktiven Ausstellungen bis hin zur langen Museumsnacht: Im März spielt sich so einiges in Stuttgart ab. Und wir mischen sogar wieder mit! Bei der Langen Nacht der Museen am 22. März verwandelt sich das Stadtkind-Büro am Hans-im-Glück-Brunnen für eine Nacht in eine Galerie, die zeitgenössische Stuttgarter Illustratorinnen zeigt. Aber dazu gleich noch mehr. Hier kommen die Kunst- und Kulturhighlights im März:

Leave Your Phone at Home

Die Galerie Necktar 127 präsentiert vom 1. bis 30 März die Ausstellung „Leave Your Phone at Home“ des Künstlers Daniel T. Geiger, der sich in seinen Werken und Installationen virtuos an einer Vielzahl von Stilelementen der zeitgenössischen Kunst bedient. An der Fassade der Galerie kann man ein Wandbild des Künstlers bestaunen, zudem können Besucher:innen auch interaktiv an der Ausstellung teilnehmen, indem sie das „Rad der Kunst“ drehen. Auch ein musikalischer Überraschungsgast wird bei der Langen Nacht der Museen am 22.3. in der Galerie sein.

Leave Your Phone at Home, Necktar 127, Neckarstr. 127, Stuttgart-Ost, Vernissage 1.3. 18 Uhr

Sbagliato Social Club

Jeden ersten Donnerstag im Monat trifft man sich in der Galerie Kernweine beim Sbagliato Social Club. Am 6. März findet dort das interaktive Performance-Stück „Omecke 2“ des Omen Dalal statt. Der in Syrien geborene Künstler lädt die Gäste der Galerie dazu ein, an einer intimen Erkundung von Verletzlichkeit und Machtdynamik im öffentlichen Raum teilzunehmen. Los geht es ab 18 Uhr.

Sbagliato Social Club, Galerie Kernweine, Cottastr. 4-6, Stuttgart-Süd, 6.3. 18 Uhr

Stand up! Feministische Avantgarde. Werke aus der Sammlung Verbund

In der Staatsgalerie kann man ab dem 22. März die renommierte Wiener Sammlung Verbund bestaunen. Gezeigt werden Werke der feministischen Avantgarde in der Fotografie der 1970er-Jahre. Insgesamt 140 Arbeiten von prominenten Fotografinnen wie Valie Export, Birgit Jürgenssen, Penny Slinger und Cindy Sherman sind zu sehen.

Stand up! Staatsgalerie, Konrad-Adenauer-Str. 30, Stuttgart-Mitte, 22.3.-22.6.

Stuttgarter Comictage

Vom 17. bis 24. März finden wieder die Stuttgarter Comictage an verschiedenen Orten im Kessel statt. Von Comics & Bier bis zum Comicjuju Festival und einem Comicbattle im Literaturhaus bis zum Kindercomictag und dem Comicbuchpreis, der im Hospitalhof verliehen wird, bietet das Festival neben Workshops und Lesungen auch reichlich Programmpunkte für alle Comicliebhaber:innen.

Comictage, Literaturhaus, Breitscheidstr. 4, Stuttgart-Mitte, 17.-24.3.

Am 22. März verwandelt sich Stuttgart wieder in eine riesige Galerie: 60 Museen, Off-Spaces, Galerien, historische Gebäude und Industriedenkmäler öffnen von 18 bis 1 Uhr ihre Türen für interessierte Besucher:innen. Eine Nacht voller Kunst, interessanten Begegnungen und viel Wissenswertem steht euch bevor! Auch das Stadtkind ist in diesem Jahr wieder am Start: Unsere eigens für die Lange Nacht der Museen kuratierte Ausstellung Tusche, Tinte, Talent. Stadtkind zeigt Stuttgarts Illustratorinnen und die Werke von drei Künstlerinnen, darunter Maren Profke, Lara Dähne und Mayha Suaysom. Special Guest ist Dijana Hammans, die das Stadtkind-Büro mit einer Performance in atmosphärische Farben taucht.

Lange Nacht der Museen, versch. Orte, Stuttgart, 22.3. ab 18 Uhr