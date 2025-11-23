Stuttgarter Liederhalle Magische Momente und ein besonderes Geschenk – so war es bei Philipp Poisel
Der Ludwigsburger Liedermacher ist auf Adventstournee, spielte in der Liederhalle und stellte einen neuen Song vor.
Für Fans von Philipp Poisel fängt die Adventszeit früher an, denn Poisel, deutscher Popstar aus Markgröningen, ist schon seit Anfang November unterwegs auf einer Tournee, die er „Adventskonzerte“ getauft hat, bei der er seine Musik ganz minimalistisch darbietet, und die ausverkauft ist, an fast allen ihren Stationen.