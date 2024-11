Es ist eine Geschichte wie aus einem Krimi: Nach über einem halben Jahrhundert taucht in der Schweiz eine Skulptur auf, die einst in Wiesensteig aus einer Kirche gestohlen worden ist. Der halbe Ort ermittelt mit.

Jürgen Bock 19.11.2024 - 12:33 Uhr

Rund um die Schwäbische Alb sind sie grade nicht so gut auf das Bild zu sprechen, das jüngst von den Leuten dort vermittelt worden ist. Im ARD-Tatort vom vergangenen Sonntag kam das Dorfleben ziemlich schlecht und klischeehaft weg. Da tut es gut, wenn kurz darauf positive Schlagzeilen in einem echten Kriminalfall die Runde machen. In Wiesensteig (Landkreis Göppingen) jedenfalls tut sich gerade Überraschendes – auch für die Leute im Städtchen selbst. Denn unversehens ist man im obersten Filstal ins mediale Interesse gerückt – dank einer Heiligenfigur aus Lindenholz.