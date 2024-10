Für die Klassiksterne von morgen wie für ihre Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Stuttgart ist es ein fester und wichtiger Termin: Jedes Jahr im Herbst veranstaltet die Stuttgarter Musikschule ein Benefizkonzert zugunsten der Olgäle-Stiftung für das kranke Kind. Der festliche Rahmen unterstreicht den Anspruch und würdigt die Qualität des Abends: An diesem Donnerstag, 17. Oktober, spielen junge Preisträgerinnen und Preisträger nationaler und internationaler Musikwettbewerbe sowie des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ der Stuttgarter Musikschule im Weißen Saal des Neuen Schlosses Werke berühmter Komponisten. Zu hören sind Stücke von Beethoven, Mendelssohn, Tschaikowsky und Godefroit. Beginn ist um 19 Uhr.

Mitglied im Kuratorium der Olgäle-Stiftung ist Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Mitte), Präsidentin des Vorstands ist Stefanie Schuster (links) Foto: Olgäle-Stiftung/Olgäle-Stiftung

Die 18 Musikerinnen und Musiker kommen aus der Begabtenklasse der Stuttgarter Musikschule. „Konzerte unter professionellen Bedingungen“, betonen die Musikschul-Verantwortlichen um Direktor Friedrich-Koh Dolge, „sind für die Schülerinnen und Schüler außerordentlich wichtig, um Erfahrungen für eine mögliche berufliche Zukunft zu sammeln“. Das Benefizkonzert an diesem Donnerstag spielen sie ohne Gage zugunsten der kleinen Patientinnen und Patienten im Olgahospital.

Klassik-Heldinnen und Klassik-Helden von morgen erleben und dabei Gutes tun – an diesem Donnerstag ist dies möglich. Karten gibt es zu 27 Euro, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende können bereits für 5,50 Euro dabei sein – inklusive einem kleinen Pausensnack und Getränken. Tickets gibt es über Easy Ticket (0711/2 555 555) und – je nach Nachfrage vorab – an der Abendkasse im Neuen Schloss. Für Stefanie Schuster als Präsidentin des Vorstands der Olgäle-Stiftung besonders schön: Der Erlös des Kartenverkaufs kommt dank des Bankhauses Merck Finck & Co und weiteren Förderern in gesamter Höhe den kranken Kindern im Stuttgarter Olgahospital zugute.

Starke Partner

Olgäle-Stiftung

Die Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V. hat es sich seit annähernd 27 Jahren zur Aufgabe gemacht, den Aufenthalt der oft schwerstkranken Kinder und Jugendlichen – unabhängig von deren Krankheitsbild - im Stuttgarter Olgahospital durch eine kindgerechte Atmosphäre angenehmer zu gestalten, die psychosoziale Betreuung der kleinen Patienten und ihrer Eltern zu verbessern, modernstes medizinisches Gerät anzuschaffen und Fortbildung und Forschung zu fördern. Weitere Informationen unter: www.olgaele-stiftung.de.

Stuttgarter Musikschule

Die Stuttgarter Musikschule sieht sich selbst als „musikalische Bildungseinrichtung der Landeshauptstadt Stuttgart für Kinder, Jugendliche und Erwachsene“ . Die Geschichte lässt sich bis ins Jahr 1857 zurückverfolgen. Vor allem im Treffpunkt Rotebühlplatz bietet die Stuttgarter Musikschule „eine umfassende, kontinuierliche Musikausbildung für Kinder ab 3 Monaten bis ins Erwachsenenalter“ an. Weitere Informationen unter: www.stuttgarter-musikschule.de.