Aufgeräumt sieht er aus, der Max-Eyth-See bei Mühlhausen. In zwei Mähaktionen wurden tonnenweise Wasserpflanzen von der Wasseroberfläche entfernt. Die Pflanzen hatten allerdings auch ihr Gutes.

Jan Sellner 21.09.2024 - 11:32 Uhr

Was macht man mit einem See? Antwort: Man mäht ihn! Jedenfalls dann, wenn der See Max-Eyth-See heißt und mit Hornblatt, einer Wasserpflanze, zugewachsen ist. Nun ist die Mahd zu Ende. „Am Dienstag hatte das Mähboot seinen letzten Einsatz“, bestätigte eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage.