Neun Monate nach dem Überfall auf einen 62-Jährigen nach einer Kneipentour in der Innenstadt mit einer zunächst unbekannten Frau sitzen zwei Tatverdächtige in Haft. Die Spur führte nach Frankfurt.

Es sollte ein netter Abend werden an jenem Freitag, 9. Februar. Ein 62-Jähriger wollte sich mit einer Frau treffen – Mitte 30, groß, schlank, lange schwarze Haare, ein Tattoo an der Hand. Man hatte sich eine Woche zuvor im Leonhardsviertel kennen gelernt und die Facebook-Adressen ausgetauscht. Dann wollte man sich in einer Gaststätte im Bereich Urbanstraße treffen. Der Abend endete mit einem Raubüberfall – und führte zu monatelangen Ermittlungen der Kriminalpolizei. Mit Erfolg: Zwei Tatverdächtige sitzen nunmehr hinter Gittern.