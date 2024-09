Ein 27-Jähriger verabredet sich über soziale Medien in Untertürkheim mit einer jungen Frau – doch die taucht nicht auf, stattdessen prügeln mehrere junge Männer auf ihn ein und rauben ihn aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 25.09.2024 - 12:14 Uhr

Mehrere unbekannte Männer haben am Dienstag am Karl-Benz-Platz in Untertürkheim einen 27 Jahre alten Mann brutal attackiert und ausgeraubt. Der Geschädigte hatte sich zuvor über soziale Medien mit einer jungen Frau verabredet – doch zum „Date“ kamen die Unbekannten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.