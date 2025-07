Ein Unbekannter klingelt an der Wohnungstür eines 88-Jährigen und gibt sich als Buchverkäufer aus. Dann überfällt er den Senior. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 22.07.2025 - 16:08 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend einen 88 Jahre alten Mann in dessen Wohnung im Prießnitzweg in Stuttgart-Bad Cannstatt überfallen. Der Unbekannte hatte sich als Buchverkäufer ausgegeben. Die Polizei sucht Zeugen.