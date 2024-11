Beim Abbiegen ist am Freitagabend im Stuttgarter Osten ein Auto mit einer Stadtbahn der Linie U1 kollidiert. Da der Fahrer des Wagens nach dem Unfall geflüchtet ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach den Angaben der Beamten fuhr der Stadtbahnfahrer gegen 21.50 Uhr an der Haltestelle ‚Stöckach’ in Fahrtrichtung Metzstraße los. Parallel zur Stadtbahn fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer in die gleiche Richtung. An der Kreuzung Neckarstraße / Hackstraße soll das Auto unerlaubt nach links abgebogen sein. Der 37-jährigen Stadtbahnfahrer habe sofort eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Anschließend fuhr der Unfallverursacher laut Polizei davon.

Schwarzer SUV flüchtet – Zeugen gesucht

Laut bisherigem Kenntnisstand der Beamten soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Audi (SUV) mit einem außerdeutschen Kennzeichen gehandelt haben. An der Stadtbahn entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Fahrgäste wurden durch den Unfall nicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/899 035 00 zu melden.