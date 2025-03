Ein Stadtbahnfahrer führt am Dienstag in Stuttgart-Mitte wegen eines abbiegendes Autos eine Gefahrenbremsung durch. Ein Fahrgast stürzt und verletzt sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Julia Hawener 26.03.2025 - 10:38 Uhr

