Eine 58-Jährige will am Freitag in Stuttgart-Mitte in eine Stadtbahn einsteigen und stürzt dabei. Sie zieht sich schwere Verletzungen zu, die Polizei sucht nach Zeugen.

Matthias Kapaun 14.02.2025 - 18:11 Uhr

Eine 58 Jahre alte Frau ist am Freitagnachmittag beim Einsteigen in eine Stadtbahn der Linie U9 in Stuttgart-Mitte gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.