Ein 21-jähriger Audi-Fahrer ist bei winterlichen Straßenverhältnissen in Degerloch wohl zu schnell unterwegs und kommt von der Straße ab – es kommt zu einer verhängnisvollen Kettenreaktion. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 05.01.2025 - 15:39 Uhr

Ein 21 Jahre alter Audi-Fahrer ist am Sonntagmorgen in Stuttgart-Degerloch in einem Vorgarten gelandet. Laut Polizei war der junge Mann bei den winterlichen Straßenverhältnissen wohl zu schnell unterwegs – und außerdem betrunken.