Ein 31-Jähriger wird in Stuttgart-Wangen von einer Gruppe geschlagen, getreten und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 20.03.2025 - 15:10 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend in Stuttgart-Wangen einen 31 Jahre alten Mann geschlagen, getreten und ausgeraubt. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung zwar drei Männer festnehmen, ob diese an der Tat beteiligt sind, ist jedoch noch unklar.