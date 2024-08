Eine Gruppe unbekannter Männer stößt einen 25 Jahre alten Mann in der Klett-Passage um, tritt auf ihn ein und raubt ihn aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 09.08.2024 - 14:40 Uhr

