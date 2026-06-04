Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer fährt zu schnell in eine Kurve und kracht gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Fahrer und Beifahrerin werden verletzt, der Busverkehr ist unterbrochen.
04.06.2026 - 14:04 Uhr
Ein 18 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Mittwochnachmittag im Stuttgarter Westen mit seinem Auto gegen mehrere geparkte Fahrzeuge gekracht. Dabei wurden er und seine Beifahrerin leicht verletzt, es entstand Schaden in Höhe von rund 45.000 Euro. Grund für den Unfall war wohl überhöhte Geschwindigkeit. Die Polizei sucht Zeugen.