Eine Mercedes-Fahrerin kracht in Feuerbach gegen die Wand einer Unterführung. Zuvor soll ein Unbekannter vor der Frau eingeschert und so den Unfall provoziert haben.

Matthias Kapaun 26.05.2025 - 12:06 Uhr

Eine 45 Jahre alte Mercedes-Fahrerin ist in der Nacht zum Sonntag in der Borsigstraße in Stuttgart-Feuerbach gegen eine Wand einer Unterführung gefahren. Ein bislang unbekannter Autofahrer soll den Unfall provoziert haben und danach weitergefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.