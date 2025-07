Zwischen einem 46-Jährigen und einem Unbekannten entbrennt in Bad Cannstatt ein Streit um ein Taxi, der schnell eskaliert. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 28.07.2025 - 14:26 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Samstagabend in der Mercedesstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt einen 46-Jährigen beim Streit um ein Taxi niedergeschlagen und getreten. Der 46-Jährige wurde dabei verletzt, die Polizei sucht Zeugen.