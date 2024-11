Transporter-Fahrer starrt Frau an und onaniert

Eine 29-Jährige spaziert durch Möhringen, als sie an einem geparkten Transporter vorbeikommt. Am Steuer sitzt ein Mann, der die Frau anstarrt und dabei onaniert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie weiteren Geschädigten.

Matthias Kapaun 05.11.2024 - 14:44 Uhr

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Montagmorgen eine 29 Jahre alte Frau in der Widmaierstraße in Stuttgart-Möhringen sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.