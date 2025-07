Ein 32-Jähriger wird in der Nacht zum Samstag von einer sechsköpfigen Gruppe angegangen. Dabei wird er von einer Person schwer am Hals verletzt.

Matthias Kapaun 28.07.2025 - 16:13 Uhr

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag in der Lautenschlagerstraße in Stuttgart-Mitte einen 32 Jahre alten Mann mit einem unbekannten Gegenstand schwer am Hals verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.