Polizisten bemerken in der Nacht zum Freitag, wie vier Personen bei einer Autowerkstatt in Stuttgart-Ost um einen Mercedes herumstehen. Als die Personen auf die Beamten aufmerksam werden, flüchten sie. Drei der vier Verdächtigen kommen nicht weit.

Matthias Kapaun 23.09.2024 - 14:08 Uhr

Vier mutmaßliche Einbrecher sollen in der Nacht zum Freitag in der Werderstraße in Stuttgart-Ost in eine Kfz-Werkstatt eingestiegen sein und dort Autoschlüssel gestohlen haben, um Autos zu entwenden. Die Verdächtigen wurden dabei von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Während die Beamten drei Tatverdächtige – zwei 19 und 20 Jahre alte Männer sowie eine 18-jährige Frau – festnehmen konnten, gelang dem vierten Beteiligten die Flucht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.