Ein Einbrecher will in Sillenbuch in ein Haus einsteigen, wird dabei aber von einem Nachbarn überrascht und angesprochen. Der Unbekannte flüchtet, die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 26.05.2025 - 11:51 Uhr

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Sonntagabend wohl einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Clara-Zetkin-Straße in Stuttgart-Sillenbuch vereitelt. Der mutmaßliche Einbrecher konnte entkommen, die Polizei sucht Zeugen.