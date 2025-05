Im Bereich des Stuttgarter Pragsattels ist es am Montagvormittag zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen, bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro. Weil beide Fahrer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war ein 40 Jahre alter VW-Fahrer gegen 10.25 Uhr in der Heilbronner Straße in Richtung Zuffenhausen unterwegs, als er an der Einmündung der Pragstraße mit dem BWM XM eines 50-Jährigen zusammenstieß, der in der Heilbronner Straße Richtung Pragstraße unterwegs war.

Lesen Sie auch

Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten den 40-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da beide Autos abgeschleppt werden mussten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-4100 bei der Verkehrspolizei zu melden.