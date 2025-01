Zwei BMW kollidieren – Verursacher zuvor in Schlangenlinien gefahren

Ein 60-jähriger BMW-Fahrer gerät am Mittwoch in Birkach auf die Gegenspur und kracht in einen weiteren BMW. Zeugen zufolge soll der Mann zuvor schon in Schlangenlinien gefahren sein und ein Verkehrsschild beschädigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 16.01.2025 - 11:36 Uhr

Ein 60 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Mittwochabend in Stuttgart-Birkach einen Unfall mit einem weiteren BMW verursacht, bei dem er selbst schwer verletzt wurde und Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand. Zeugenaussagen zufolge sei der Mann zuvor schon durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen, außerdem habe er vor dem Unfall schon ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.