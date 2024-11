In der Nacht von Freitag auf Samstag haben die Stuttgarter Polizei und die SSB gemeinsam eine Vollkontrolle an mehreren Haltestellen in der Stuttgarter Innenstadt durchgeführt. Dabei waren einige Passagiere ohne gültigen Fahrschein unterwegs.

Lea Jansky 16.11.2024 - 09:42 Uhr

In Zusammenarbeit mit dem Prüfpersonal der Stuttgarter Straßenbahnen AG und Beamte des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 20.30 Uhr und 03.10 Uhr an mehreren Haltestellen in der Stuttgarter Innenstadt Vollkontrollen durchgeführt.