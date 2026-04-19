Stuttgarter Punkrockband Schmutzgart für immer! Wie war’s beim Tourfinale von Schmutzki im LKA?
Das hat Tradition: Die Stuttgarter Punkrock-Band beendet ihre Tournee mit einer Party im Stuttgarter LKA. War’s auch diesmal gut?
Das hat Tradition: Die Stuttgarter Punkrock-Band beendet ihre Tournee mit einer Party im Stuttgarter LKA. War’s auch diesmal gut?
Es hat längst Tradition, dass Schmutzki ihre Tournee bei einem Mini-Festival im Stuttgarter LKA zu Ende bringen. Auch dieses Finale wird Band und Publikum in Erinnerung bleiben.