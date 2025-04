Der 19-jährige Stuttgarter Adrian Walz ist gerade unterwegs nach Marokko zum Surfen. Statt in den Zug oder ins Flugzeug zu steigen, radelt er jeden Tag 200 Kilometer seinem Ziel entgegen. Wie kam es dazu?

Florian Gann 05.04.2025 - 09:00 Uhr

Die Strecke, die sich Adrian Walz vorgenommen hat, entspricht in der Länge fast jener der Tour de France, und er braucht dafür auch nicht länger als die Profis: Der 19-Jährige radelt gerade die 3300 Kilometer von Stuttgart-Sillenbuch nach Marokko, mehr als die Hälfte ist schon geschafft, an diesem Freitag startete er von Murcia im Südosten Spaniens in seine nächste Etappe. Er plane, kommenden Donnerstag oder Freitag in Taghazout an der Atlantikküste anzukommen, erzählt Walz im Gespräch mit unserer Zeitung. Er hätte die Strecke dann in weniger als 20 Tagen auf dem Fahrrad geschafft. Aber warum macht er das überhaupt auf dem Fahrrad?