Jenny Marsala und Ben Jud – zwei Herzen brennen für die Musik. „Für uns gibt es nichts Schöneres, als unsere Träume zu teilen“, sagt die Sängerin. Am 5. Juni 2013 hat die Tochter italienischer und türkischer Gastarbeiter den Bassisten bei ihrer Aufnahmeprüfung für die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart zum ersten Mal gesehen. Seitdem hat sich ihr Leben von Grund auf geändert.

„Ich war sehr nervös“, erinnert sich Jenny Marsala. Ben Jud war im dritten Semester und gab mit einer Begleitband von Studierenden sein Bestes, damit sie aufgenommen wird. Es hat geklappt! Obendrein war der 5. Juni 2013 der Anfang einer Liebesgeschichte, die nun in einen Popsong mit afrobeat-inspirierten Rhythmen mündet.

Jenny Marsala hat den Text in nur zehn Minuten geschrieben

Entstanden ist eine Hommage an die bindungslose Liebe, die heilend und befreiend wirkt. „Weil Du gut bist“ heißt der Song, der es in dieser Woche in die beliebteste Playlist von Deutschland, in die New Music Friday, geschafft hat. Apple Music feiert den Titel als eine der besten Neuerscheinungen in der Kategorie New Pop Germany. Bei You Tube ist zu lesen: „Dieser Song ist der Soundtrack eurer Beziehung.“

In nur zehn Minuten hat die Stuttgarterin den Text geschrieben, wie sie sagt. Alles floss, ganz ohne Umweg, direkt aus ihrem Herzen. Keine Zeile habe sie danach verändert. „Ich war ein anderer Mensch, bevor ich dir verfallen bin“, heißt es darin. Und: „Bist du nicht da, hab ich keinen Boden unter meinen Füßen.“ Mit ihrer klaren, zarten Stimme singt Jenny Marsala: „Wenn ich dich höre, tun die Wunden nicht mehr weh.“ So viel Gutes geschehe, „weil du so gut bist“.

Jenny Marsala steht für Eleganz und Sinnlichkeit. Foto: cf

Fertig gemischt wurde der Song in Los Angeles

Der Glaube an das Gute kann viel bewirken, so die Botschaft des Songs, den sie mit einem Beatmaker (ShinoXMker) produziert und in Los Angeles in den Red Bull Studios fertig gemischt hat. Den Chor und die Hauptstimme hat sie zuhause, oft barfuß im Pyjama, komplett selbst eingesungen. Solange hat sie wiederholt und verfeinert, bis alles so klang, wie sie es in ihrem Herzen spürt. Jenny Marsala, heißt es in ihrer Presseinfo, „steht für Eleganz und Sinnlichkeit“, sie gelte als „Geheimtipp unter Kennern“.

Was ihr besonders gefällt, seitdem der Song im Netz für Aufsehen sorgt: „ Viele können sich mit dem Gefühl identifizieren und feiern ihre eigene Liebe damit.“ Andere schreiben ihr, dass sie sich auch so eine gesunde Beziehungen wünschen, und dass es genau in diesen chaotischen Zeiten „so einen Song mit guter Energy“ brauche.

Was das Geheimnis ihrer nun schon zwölf Jahre w️ährende Liebe ist? Ihre Antwort: „Ich habe kein Geheimnis. Ich weiß nur, dass ich ihn bedingungslos liebe und er oberste Priorität in meinem Leben hat. Wir halten uns nicht lange an Problemen auf, sondern fokussieren uns auf Lösungen.“