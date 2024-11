Gemeinhin ist es ja eher abwertend gemeint, wenn jemand eine Sache als „typisch deutsch“ bezeichnet. Spießigkeit ist so ein typisches Klischee über die Deutschen, Pünktlichkeit und Ordnungsliebe, und als besonders humorvoll gilt der durchschnittliche Deutsche auch nicht gerade. Wenn Irina Moreno den Wintertraum auf dem Stuttgarter Schlossplatz als „typisch deutsch“ bezeichnet, meint sie das allerdings als Kompliment. Und sie ist nicht die einzige Besucherin, die vom weihnachtlichen Budendorf in der Innenstadt angetan ist.

„Ich finde es großartig: Die Bratwurst, die vielen Lichter, die Musik, die gute Laune der Menschen“, sagt die gebürtige Rumänin, die für eine Tagung nach Stuttgart gekommen ist und eigentlich im britischen Leicester lebt. „Sie wollte unbedingt einen Glühwein trinken“, erzählt ihr Begleiter Dragos, ebenfalls gebürtiger Rumäne, der in Hechingen wohnt. „Ich bin zum zweiten oder dritten Mal hier, mich bringt der Wintertraum immer in Weihnachtsstimmung.“

Irina und Dragos aus Rumänien zu Gast beim Stuttgarter Wintertraum. Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone

Ein paar Schritte weiter steht Arina Nachinova, auch sie hat einen Glühwein in der Hand und ist ebenfalls zu Besuch in Stuttgart. Eigentlich stammt Arina aus Russland, lebt und studiert aber in Straßburg. Darum würde sie den Wintertraum nicht als typisch deutsch bezeichnen – „in Straßburg haben wir schließlich einen der schönsten Weihnachtsmärkte der Welt“, sagt sie. „Aber hier ist es auch sehr schön. Es ist alles ein bisschen enger und gemütlicher als in Frankreich.“

Anja Klemm (Mitte) und Arina Nachinova (hinten rechts) kommen langsam in Weihnachtsstimmung. Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone

Natürlich mögen auch die Deutschen den Stuttgarter Wintertraum. „Ich liebe Weihnachten und für mich gehört der Besuch hier einfach dazu“, erzählt Anja Klemm, die in Stuttgart lebt und Arina sowie zwei weitere Freunde aus Karlsruhe (also auch irgendwie aus dem Ausland) eingeladen hat. Zur weihnachtlichen Atmosphäre trägt am Samstagabend sicher auch das Wetter bei, es ist kalt, aber nicht eisig, und der erste Schnee ist unter der Woche auch schon gefallen.

„Man kommt gern hier her, für einen kurzen Abstecher nach der Arbeit bietet sich der Wintertraum an“, sagt Stefan Ebinger, der zwar noch nicht von weihnachtlicher Vorfreude sprechen will, für den die Atmosphäre aber „trotzdem irgendwie die Weihnachtszeit einleitet“.

Für einen Abstecher nach der Wochenend-Arbeit beim Winterland: Stefan Ebinger (rechts). Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone

Nach und nach kommen auch immer mehr VfB-Fans aus dem Stadion dazu, der Stuttgarter 2:0-Sieg ist der Stimmung natürlich zuträglich. Auch bei Familie Hirneise aus Herrenberg waren die Männer im Stadion. „Wir kommen jedes Jahr hierher, bei uns hat die Weihnachtszeit schon voll angefangen“, sagt Nadine Hirneise. „Wir haben zuhause auch schon längst weihnachtlich dekoriert.“ Nur eines fehlt ihr: „Die Schlittschuhbahn war immer super, Rollschuhfahren ist einfach nicht so winterlich.“

Die Männer waren im Stadion, Nadine Hirneise (links) und Tochter Fabienne trinken schon mal einen Glühwein auf dem Winterland. Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone

Vor zwei Jahren haben die Veranstalter die Kufen mit Rollen getauscht – aus ökologischen Gründen, aber auch wegen unkalkulierbarer Strompreise. Gerade wegen des Umweltschutzfaktors finden einige Besucher den Tausch sogar richtig gut.

Bis zum 6. Januar hat der Wintertraum am Schlossplatz noch geöffnet. Am Mittwoch, 27. November, startet dann der reguläre Weihnachtsmarkt, ab dann spielt in der ganzen Innenstadt die weihnachtliche Musik. Apropos Musik: Nach dem Weihnachts-Klassiker „All I Want For Christmas Is You“ von Mariah Carey tönt beim Wintertraum ausgerechnet Kid Rocks „All Summer Long“ aus den Lautsprechern. Es sind dann eben doch noch vier Wochen bis Heiligabend.