Laufen, lachen, anfeuern – der Stuttgarter Silvesterlauf 2025 war auch für viele Schülerinnen und Schüler ein sportliches Highlight zum Jahresende. Wir haben die Bilder.
01.01.2026 - 13:27 Uhr
Zum Jahresabschluss herrschte wieder sportliche Stimmung rund um den Stuttgarter Fasanengarten: Beim diesjährigen Stuttgarter Silvesterlauf gingen zahlreiche Schülerinnen und Schüler an den Start und sorgten für einen gelungenen sportlichen Ausklang des Jahres. Bei kühlen, aber trockenen Bedingungen starteten die jungen Läuferinnen und Läufer um 13 Uhr auf die 2,3 Kilometer lange Schülerstrecke, angefeuert von Eltern und vielen Zuschauerinnen und Zuschauern am Streckenrand.