Der Stuttgarter Kosmos-Verlag setzt auf Know-how von Bosch und will bei der Spielwarenmesse in Nürnberg auch erwachsene Technikfans begeistern. Was dahinter steckt.

Der Stuttgarter Spieleverlag Kosmos, der unter anderem für Spiele wie „Catan“ oder „Exit“ bekannt ist, will nicht nur bei Brettspielen, sondern auch bei Experimentierkästen verstärkt punkten – auch bei erwachsenen Technikfans.

Der Brennstoffzellen-Truck etwa, den Kosmos bei der Spielwarenmesse in Nürnberg (28.1. bis 1.2. ) präsentiert, entstand in Zusammenarbeit mit Bosch. Herzstück des Experimentierkastens ist eine echte Brennstoffzelle, die nach demselben Prinzip funktioniert wie große Modelle, die in modernen Wasserstoff-Lkw verwendet werden, teilte Kosmos mit. Mit solchen Produkten richte man sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern auch an Erwachsene, sogenannte Kidults – von Eltern über Großeltern bis zu Tüftlern, Lehrern und Ingenieuren, sagte Kosmos-Geschäftsführer Matthias Kienzle.

Experimentierkasten in Zusammenarbeit mit Bosch Foto: Kosmos

Kosmos hat seit mehr als 100 Jahren Experimentierkästen im Programm, die vor allem im deutschsprachigen Raum sehr bekannt sind und hält nach eigenen Angaben eine Spitzenposition im Markt. Nach zehn Jahren Wachstum spüre man hier eine vorsichtige Zurückhaltung der Konsumenten, sagte Kienzle, während man in den USA 2024 zweistellige Zuwächse erreichte. Damit gehe die Internationalisierungsstrategie auf. „Für 2025 gehen wir auch im Heimatmarkt wieder von einem leichten Wachstum aus“, sagte Kienzle.

250 Beschäftigte in Stuttgart

Der Spieleverlag hat im vergangenen Jahr seine Marktposition im globalen Brettspielmarkt gefestigt und ist nach eigenen Angaben nach wie vor Marktführer bei Familien- und Erwachsenenspielen im deutschsprachigen Raum. Der Umsatz der Kosmos-Gruppe liegt nach Firmenangaben „deutlich über 180 Millionen Euro – wachsend“. Weltweit sind rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, davon 250 am Stammsitz Stuttgart.

Vor allem der Brettspielklassiker „Catan“, der erstmals vor 30 Jahren erschienen ist – damals noch unter dem Namen „Siedler von Catan“ –, wurde für Kosmos zur Erfolgsgeschichte mit mittlerweile über 45 Millionen verkauften Spielen in mehr als 100 Ländern und erscheint im Jubiläumsjahr mit einer Neuauflage.