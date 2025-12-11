 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Porsche-Chef Blume will Sparpaket zügig abschließen

Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche-Chef Blume will Sparpaket zügig abschließen

Stuttgarter Sportwagenbauer: Porsche-Chef Blume will Sparpaket zügig abschließen
1
Porsche-Chef Blume beim Gespräch im Entwicklungszentrum in Weissach. Foto: Simon Granville

Oliver Blume, Chef von VW und Porsche, sieht die Autoindustrie in der größten Restrukturierungsphase ihrer Geschichte. Für Porsche ist er trotzdem zuversichtlich.

Der Vorstandschef von VW und Porsche, Oliver Blume, rechnet damit, dass die Verhandlungen mit dem Porsche-Betriebsrat über das neuerliche Restrukturierungspaket im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein werden. Es komme nicht auf eine Woche oder einen Monat an, sagte der scheidende Porsche-Chef gegenüber unserer Zeitung. Wichtig sei, dass das Paket von allen getragen werde.

 

Die neuen Maßnahmen seien erforderlich wegen des Einbruchs des chinesischen Luxusmarkts binnen weniger Monate und der Verhängung der US-Zölle. Blume gibt zum Jahresende seine Doppelrolle bei VW und Porsche auf und konzentriert sich auf seine Funktion als Chef des VW-Konzerns, der Muttergesellschaft von Porsche.

+++ Lesen Sie hier das ganze Interview mit dem scheidenden Porsche-Chef Oliver Blume +++

„Allein die fehlenden Einheiten aus China machen 25 Prozent des gesamten Porsche-Absatzes aus“, sagte Blume. Beim ersten Paket seien bereits 3900 Stellen abgebaut worden. Angaben zu den aus dem zweiten Paket geforderten Einsparungen machte er nicht. Die Autoindustrie sieht er „in der größten Umbau- und Sanierungsphase der Geschichte“.

Für den VW-Konzern seien niedrigere Kosten und eine Verringerung der Kapazitäten erforderlich. Das Ziel bei der Marke VW sei es, die Beschäftigtenzahl sozial verträglich um ein Drittel zu reduzieren. Porsche stehe nach wie vor „robust“ da. Aufgrund von Einmaleffekten werde der Sportwagenbauer 2025 lediglich eine Umsatzrendite von „Null bis zwei Prozent“ erreichen. Ohne diese Einmalaufwendungen, die bewusst alle in diesem Jahr verbucht würden, erziele Porsche aber weiterhin eine zweistellige Umsatzrendite. Daher sieht Blume auch für das kommende Jahr finanziell „einen deutlich positiven Trend“. Die historischen Renditen von Porsche seien heute aber nicht mehr zu erreichen.

Porsche zahlt künftig wieder mehr Gewerbesteuer

Für die Porsche-Standorte in der Region Stuttgart, die derzeit Sparprogramme verhandeln, stellt er für die kommenden Jahre wieder höhere Steuerzahlungen in Aussicht. Nach hohen dreistelligen Millionenzahlungen in den vergangenen Jahren werde Porsche für 2025 weniger abführen. Wenn aber wieder mehr Gewinne fließen würden, werde die Region über höhere Steuerzahlungen davon profitieren.

Weitere Themen

Scheidender Porsche-Chef: Warum Oliver Blume als VW-Chef künftig mehr verdienen wird

Scheidender Porsche-Chef Warum Oliver Blume als VW-Chef künftig mehr verdienen wird

Noch ist Oliver Blume Volkswagen- und Porsche-Chef, bald konzentriert er sich vollständig auf seine Rolle bei VW. Was das für seine Vergütung bedeutet.
Von Anne Guhlich, Joachim Dorfs und Rouven Spindler
Die Munich Re-Aktie steigt deutlich. Erfahren Sie, welche aktuellen Entwicklungen und strategischen Entscheidungen den Kursanstieg begünstigen und warum die Aktie bei Anlegern besonders gefragt ist.

Kurssprung Munich Re steigt um fast 5 % - Die Hintergründe

Die Munich Re-Aktie verzeichnet aktuell einen deutlichen Kursanstieg. Die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens sorgen für Aufmerksamkeit. Ein Überblick.
Von Matthias Kemter
Scheidender Porsche-Chef Blume: „Vermissen werde ich die Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind“

Scheidender Porsche-Chef Blume „Vermissen werde ich die Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind“

Oliver Blume gibt anlässlich seines Abschieds bei Porsche auch emotionale Einblicke in seine Zeit bei dem Sportwagenbauer. Und er äußert sich zu seinem Gehalt als VW-Chef.
Von Anne Guhlich und Joachim Dorfs
Führungswechsel in Bietigheim: Olymp baut Geschäftsführung um – was macht der Neue?

Führungswechsel in Bietigheim Olymp baut Geschäftsführung um – was macht der Neue?

Olymp-Chef Mark Bezner holt Peter Hoever von der der Bültel International Fashion Group nach Bietigheim-Bissingen. Welche Rolle übernimmt der Neue im Führungsquartett?
Von Daniel Gräfe
NKD: Textil-Discounter plant mit neuem Besitzer mehr Filialen

NKD Textil-Discounter plant mit neuem Besitzer mehr Filialen

Die Filialen mit den markanten roten Buchstaben finden sich häufig in kleineren Städten oder in Shopping-Centern am Stadtrand. Nun wechselt der Textil-Discounter NKD den Eigner.
Werke in Stuttgart und Region: Wie lange die Produktion bei Mercedes-Benz und Bosch rund um Weihnachten ruht

Werke in Stuttgart und Region Wie lange die Produktion bei Mercedes-Benz und Bosch rund um Weihnachten ruht

Bei Mercedes-Benz und Bosch steht wieder die Produktionsruhe an. Wie lange sie an vier hiesigen Standorten rund um die Weihnachtszeit dauert und was währenddessen ansteht.
Von Rouven Spindler
Uneinigkeit in Koalition: „Unwürdige Spielchen“ bei Kurzarbeit kritisiert

Uneinigkeit in Koalition „Unwürdige Spielchen“ bei Kurzarbeit kritisiert

Die Verlängerung des Kurzarbeitergelds wackelt: Gewerkschaftsbund und IG Metall mahnen mehr Tempo der Bundesregierung an und heben Schuldige hervor.
Von Matthias Schiermeyer
10 000 Euro von Meta – so wehrt man sich gegen „Penisvergrößerung“ & Co.

Nervige Werbung Bis zu 10 000 Euro von Meta – so einfach ist die Forderung

Wer Facebook oder Instagram nutzt, kann Schadenersatz wegen unerlaubter Datenerhebung fordern. Es geht um tausende Euro für jeden einzelnen in Europa.
Von Michael Maier
Berlin: Anklage wegen Untreue gegen Ex-RBB-Intendantin Schlesinger erhoben

Berlin Anklage wegen Untreue gegen Ex-RBB-Intendantin Schlesinger erhoben

Im Sommer 2022 erschüttert der RBB-Skandal den öffentlich-rechtlichen ARD-Sender. Der Fall beschäftigt seitdem auch die Justiz. Die Ermittlungen sind beendet - was folgt jetzt?
EU-Kommission: Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden gebilligt

EU-Kommission Förderung für Chipfabriken in Erfurt und Dresden gebilligt

Je eine Chipfabrik in Dresden und Erfurt darf mit Millionen vom deutschen Staat unterstützt werden. Die EU-Kommission sieht darin einen wichtigen Schritt für die Halbleiter-Industrie.
Weitere Artikel zu Volkswagen Porsche Oliver Blume
 
 