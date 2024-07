Der Porsche 911 war im Trainingslager und startet erstarkt in seine weitere Laufzeit. Dabei folgt der Sportwagen einem großen Trend - mit einer Elektro-Premiere.

red/dpa/tmn 10.07.2024 - 13:57 Uhr

Porsche hat den 911 überarbeitet: Wenn der Sportwagen als Coupé, Cabrio und Targa im Spätsommer unter dem Code 992.2 in den Handel kommt, erkennt man ihn an neuen Leuchten, einer retuschierten Rückseite – und an neuen Preisen, die künftig bei 127.800 Euro beginnen werden, teilt Porsche mit.