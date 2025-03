Zukunft des Stuttgarter Autobauers Mercedes spart beim Personal: Was ist eine Jobgarantie in diesen Zeiten wert?

Der Konzern muss an mehreren Fronten um seine wirtschaftliche Basis kämpfen und geht mit der Jobgarantie nun weit in Vorleistung. Was das Papier wert ist, können nur die Kunden entscheiden, meint unser Kommentator.