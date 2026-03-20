Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche untersagt private Handynutzung im Werk während der Arbeitstätigkeit
Ab dem 1. April 2026 gelten im Werk Zuffenhausen neue Regeln. Was Porsche unterbindet – und warum der Konzern die Vorgaben verschärft.
Ab dem 1. April 2026 gelten im Werk Zuffenhausen neue Regeln. Was Porsche unterbindet – und warum der Konzern die Vorgaben verschärft.
Sich per Whatsapp für den Abend verabreden, Musik über Kopfhörer hören oder Instagram‑Stories anschauen: Für Beschäftigte im Porsche‑Werk Zuffenhausen gelten ab dem 1. April 2026 dafür verschärfte Regeln.